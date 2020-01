Am Montagvormittag prallte ein Pkw schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in ein Brückengeländer. Der Wagen wurde von der Feuerwehr Landscha geborgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Landscha

Es war wie die Wiederholung des Falles am 13. Jänner - mit einem Unterschied: Damals war der Unfall gegen Mitternacht geschehen, diesmal krachte es am Montagvormittag. Die Stelle ist aber die gleiche und der Unfallhergang auch: Ein Pkw-Lenker war von Büchl kommend Richtung Weiz unterwegs. In einer Kurve in der Nähe der Kreuzung Birkfelderstraße und Dienerhausweg in Thannhausen kam der Wagen auf der schmierigen Straße ins Rutschen. Der Wagen drehte sich einmal um die eigene Achse und prallte dann gegen das Brückengeländer.