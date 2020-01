In Anger wurde das Kommando des Feuerwehrverbandes Weiz neu gewählt. Neuer Kommandant ist Johann Maier-Paar, er folgt Johann Preihs, der sich aus dieser Funktion zurückzieht. Sein Stellvertreter ist Thomas Brandl.

© Bereichsfeuerwehrverband Weiz

Die Funktionsperiode von Johann Preihs als Kommandant des Feuerwehrbereiches Weiz endet mit dem Erreichen der gesetzlich vorgesehenen Altersgrenze in Kürze. So waren bei der kürzlich abgehaltenen Wahlversammlung in Anger, die unter dem Vorsitz von Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried durchgeführt wurde, die Ortsfeuerwehrkommandanten und Stellvertreter aller Feuerwehren im Bereich Weiz, sowie die Abschnittsbrandinspektoren aufgerufen, durch ihr Votum einen neuen Bereichsfeuerwehrkommandanten sowie dessen Stellvertreter zu wählen.