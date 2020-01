In Gleisdorf, Weiz und Naas gab es am Wochenende kleinere Ausrutscher auf den Straßen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Auf der B64 kam es im Gemeindegebiet von Naas am Samstag zu einem Unfall © FF Weiz

Die Einsatzkräfte im Bezirk Weiz hatten am Samstag einiges zu tun: Los ging es um 5.48 Uhr in Büchl (Stadtgemeinde Weiz). Beim Kreisverkehr an der B72 war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht. Der Lenker blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mit dem Kran geborgne werden.