Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujet FF Voitsberg/Ninaus

Einen ganz schönen Schrecken dürfte eine Mutter in Weiz davongetragen haben: Sie war offenbar nur kurz aus dem Haus gegangen, und als sie wieder zurückwollte, ließ sich die Haustür nicht mehr öffnen. Im Haus waren ihre beiden Kinder, ein Baby und ein Kleinkind, allein und schliefen. Die Frau, die auch kein Handy dabei hatte, ging zu ihrer Nachbarin, um telefonisch Hilfe zu holen. Der Schlüsseldienst sei nicht schnell verfügbar gewesen, also rief sie die Feuerwehr Weiz, die sofort zur Stelle war. "Es war eigentlich eine ganz normale Haustür, da muss sich durch einen technischen Defekt irgendetwas verhakt haben", sagt Christian Lechner von der Stadtfeuerwehr Weiz. So war die Tür bald geöffnet und die Mutter konnte wieder hinein zu ihren Kindern.