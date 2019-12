Kleine Zeitung +

Gleisdorfer Weihnachts-Wunschbaum Hier kann man "Herzenswünsche" abgeben und erfüllen

Am Freitag, 6. Dezember, kann man noch eigene Herzenswünsche an die Gleisdorfer Freiwilligenbörse schicken. Am Sonntag, 8. Dezember, können beim Adventmarkt dann Wünsche vom Baum gepflückt und erfüllt werden.