Kleine Zeitung +

Adventmarkt Gleisdorf 5 Euro Spende für 100 Euro Überraschung

Am Samstag, 7. Dezember, können in Gleisdorf wieder um fünf Euro Überraschungspakete der Gleisdorfer Wirtschaft gekauft werden – die teils mehr als 100 Euro wert sein können. Der Erlös geht an den guten Zweck.