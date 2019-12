Facebook

Wo einst Vögele war, kommt jetzt Action © Sonja Berger

Derzeit sind die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Vögele-Standort in der Gleisdorfer Straße in Weiz voll im Gange, in der zweiten Jännerwoche sollen die ersten Action-Mitarbeiter am Standort einziehen und die Regale befüllen können. Am 23. Jänner eröffnet der Diskonter in Weiz, es ist die 14. Filiale in der Steiermark. Mehrere gibt es in Graz, in der Oststeiermark gibt es welche in Fürstenfeld oder Hartberg.