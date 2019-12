Bei einem Traktorbrand in Gleisdorf musste die Freiwillige Feuerwehr nur mehr Nachlöscharbeiten verrichten: Fleißige Helfer waren sofort mit Feuerlöscher zur Tat geschritten.

Der rauchende Traktor wurde sicherheitshalber abgekühlt © FF Gleisdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf wurde am Donnerstagmittag - Alarmzeit 12.27 Uhr - in die Gleisdorfer Mühlgasse gerufen, wo ein Traktor in Flammen stand. Zivile Helfer griffen vor Ort gleich beherzt ein und begannen, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Feuerwehr mussten von den Gleisdorfer Kameraden nur noch Nachlöscharbeiten verrichtet werden: Einige Gummiteile brannten zu diesem Zeitpunkt noch hartnäckig. Im Anschluss wurde der Traktor sicherheitshalber abgekühlt.