Andreas Kinsky erhielt 2446 Vorzugsstimmen, die Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly 618 © Herwig Heran

Der Weizer ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Kinsky ist der absolute Vorzugsstimmen-Kaiser: Sein Name wurde 2446 Mal auf den Wahlzettel geschrieben. Damit liegt er auf Platz zwei hinter Hermann Schützenhöfer , der in allen Wahlkreisen als Nummer eins gelistet war. Kinsky hat mit Abstand am meisten Vorzugsstimmen aller weiteren ÖVP-Kandidatinnen und -Kandidaten in der Steiermark. Allein aus dem Bezirk Weiz kamen 2407 Stimmen.