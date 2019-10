Autobahnpolizei, Feuerwehr und Rettung wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall auf der A2 gerufen - ein Pkw war im Kolonnenverkehr auf den Vordermann aufgefahren.

© FF Gleisdorf

Großes Aufgebot der Einsatzkräfte auf der Autobahn in Ludersdorf-Wilfersdorf: Autobahnpolizei, Rettung und die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf wurden am Donnerstag ab 16.30 Uhr alarmiert - Auffahrunfall im Kolonnenverkehr im Bereich der A2-Abfahrt Gleisdorf West. "Zwei Pkw waren in den Unfall verwickelt", erzählt Gerald Seidl, Kommandant der FF Ludersdorf, "eine Dame wurde leicht verletzt."