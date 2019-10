Edlseer-Sänger brach zusammen"Zum Glück ist es nichts Tragisches"

In einer Pause bei einem Konzert kollabierte Fritz Kristoferitsch. Der Grund: ein grippaler Infekt mit Fieberschub - in einer mehr als stressigen Zeit.

Die Edlseer mit Sänger Fritz Kristoferitsch (Mitte) © Edlseer/Schrotter

Aufregung auf der Wiener Wiesn: In einer Konzertpause am Donnerstag brach Fritz Kristoferitsch, der Sänger der Edlseer, hinter der Bühne zusammen. Der 43-Jährige wurde von der Rettung ins Spital gebracht. "Zum Glück ist es nichts Tragisches, ein grippaler Infekt mit Verkühlung und Fieberschub, aber es geht ihm grundsätzlich gut", sagt Nicole Heiling vom Edlseer-Management. "Der Körper reagiert einfach, wenn man ihn über so lange Zeit überstrapaziert", sagt sie.