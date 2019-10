In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das einen Radfahrer zeigt, wie er zwischen Wünschendorf und Gleisdorf auf der Gegenfahrbahn fährt ohne anderen Pkw auszuweichen. Es handelte sich um eine psychisch kranke Person.

© Fuchs Jürgen

Erst vor knapp einer Woche sorgte ein besonders aggressiver Radfahrer in Ludersdorf für Aufsehen, nun kursiert ein Video in den sozialen Medien, das einen Radfahrer zeigt, wie er von Wünschendorf kommend bis zum Kreisverkehr beim Gleisdorfer Gewerbepark ausschließlich auf der Gegenfahrbahn fährt. Er fährt dabei frontal auf mehrere entgegenkommende Pkw zu, ohne abzubremsen oder auszuweichen, im Gegenteil, er scheint sogar richtig fest in die Pedale zu treten und Gas zu geben und es sind die Pkw, die nach links oder rechts ausweichen.