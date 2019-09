Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergretter holten auch noch den Schirm vom Baum © Bergrettung Fladnitz an der Teichalm

Glück hatte ein Paragleiter-Anfänger am Sonntag, der in Fladnitz an der Teichalm am Startplatz Schachner Kogel gestartet war. Der Mann wollte den Start abbrechen, eine Boe kam auf und die ganze Aktion endete damit, dass der Fluganfänger etwa 25 Meter über dem Waldboden im Wipfel einer Lärche hängen blieb.