Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Künstler Michael Maier vor seiner Vier-Meter-Skulptur © Georg Tomaschek

Atlas trägt die Welt auf seinen Schultern – und auch Michael Maier muss oft schwer schleppen: Er schafft einen vier Meter hohen Giganten aus Holz, Stahl und Planen. Der in Graz geborene Künstler lebt seit zehn Jahren in Fladnitz an der Teichalm. Dort arbeitet er jetzt an seinem Riesen-Projekt, das am 15. Oktober in den Grazer Uhrturmkasematten zur Schau gestellt werden soll. „Wir wagen an diesem Abend eine künstlerische Kreuzung“, verrät Maier, „zu meinen Skulpturen gesellen sich Texte, Gesang, Musik und Theaterelemente.“ Im Zuge dieser Vorstellung soll Maiers Gigant außerdem Kinder bekommen und weitere kleinere Skulpturen „zur Welt bringen“. Diese Werke werden im Anschluss in der Galerie von Ursula Stross ausgestellt.