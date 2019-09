Er war Schuldirektor und glühender Unterstützer der Weizer Eisläufer. Richard Kuttner, einst Direktor der Volksschulen Mitterdorf an der Raab und Weiz, ist in Folge einer Lungenentzündung gestorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richard Kuttner in seiner Zeit als Schuldirektor © Herwig Heran

Viele Volksschulkinder haben ihn als Herrn Direktor kennengelernt, viele Sportler am Eis haben ihn als glühenden Förderer des Short Track in Weiz erlebt: Richard Kuttner, Lehrer an der Mädchenvolksschule Weiz, später Direktor der Volksschulen Mitterdorf an der Raab und Weiz I, ist am Sonntag im Alter von 64 Jahren verstorben.