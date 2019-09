Facebook

Rollstuhl-Parcours beim Tag der offenen Tür © Christina lebt

Christina lebt, der Weizer Verein für Menschen mit Behinderung, lud zum Tag der offenen Tür. Im Stationenbetrieb konnten Schülergruppen und Besucher Einblicke in unterschiedliche Wahrnehmungsfähigkeiten des eigenen Körpers bekommen. Seinen eigenen Namen in Brailleschrift schreiben, in Gebärdensprache jemanden begrüßen, verschiedene Lebensmittel „blind“ verkosten, im Snoezelenraum auf dem Musik-Wasserbett die Seele baumeln lassen oder auf der „Waschstraße“ seinen Körper unterschiedliche Materialien fühlen lassen: Das alles waren für die Gäste neue Erfahrungen.