Eistee „Marry“ ist entstanden, weil einer ihrer Väter Entspannung suchte. Jetzt hat er ein weiteres Unternehmen am Hals.

Marry-Gründer David Prott und Xiaoao Dong © Marry Berried Icetea

Marry ist in aller Munde – buchstäblich. Sie belebt, ist frisch und süß. Marry trifft man immer öfter an, von Graz bis Wien, von Fischbach bis Großwilfersdorf. Manchmal ist Marry auch eisig – dann, wenn sie in der Birkfelder Konditorei Felber zu Marry-Eis wird. Aber Marry ist nicht unsere „Steirerin des Tages“, das sind ihre Väter: David Prott und Xiaoao Dong.