Lisa Hofbauer aus Waisenegg bei Birkfeld hat vor drei Jahren dank ihres Tennis-Könnens ein Stipendium für die US-Universität East Carolina erhalten. Im Gespräch erzählt sie über ihren Alltag mit Sport und Studium und was sie an der Heimat vermisst.

Lisa Hofbauer bei ihrem Heimatbesuch im Funergy Park in Weiz © Raimund Heigl

Sie sind jetzt seit drei Jahren an der East Carolina University in Greenville. Hat sich der Schritt nach Amerika gelohnt?

Lisa Hofbauer: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr gute Erfahrung. Und es ist super, dass man das Studium mit dem Tennisspielen verbinden kann. Das wäre in Österreich so nicht möglich gewesen. Ich habe Glück gehabt mit den Coaches und den Teamkolleginnen, weil das Umfeld passt. Auf dieser Uni werden keine Profis geformt, aber das war eh nicht mein Ziel. Mein Coach bringt Ruhe hinein, dass ich ihn ausgesucht habe, war die richtige Entscheidung (Anm.: Hofbauer hatte bei einem Sichtungstraining in Düsseldorf verschiedene Angebote für Stipendien erhalten).