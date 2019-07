Kreisverkehr B54/B64 wird diese Woche fertig. Ab kommenden Montag ist dafür die Raabbrücke an der B65 in Gleisdorf gesperrt. Es wird eine neue Brücke um 2,2 Millionen Euro errichtet.

Die Brücke über die Raab aus dem Jahr 1927 wird abgerissen und neu errichtet © Raimund Heigl

Die eine Straßenbaustelle geht in Gleisdorf in dieser Woche zu Ende, die andere wird gerade eingerichtet. Fertig wird endlich der Bypass beim Kreisverkehr an der B64/B54 bei der Jet-Tankstelle. Zur Erinnerung: Begonnen wurde damit Mitte März, damals hatte es geheißen, dass bis Ende Mai alles abgeschlossen wird. Doch statt der geplanten zehn Wochen Bauzeit sind es jetzt 17 geworden, wobei die Baustelle mehrere Wochen in fast fertigem Zustand ruhte.