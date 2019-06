Der Einbahnring in Gleisdorf kann nicht so bleiben, wie er ist – er erfüllt rund um die Fußgängerübergänge die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr.

© (c) Jonas Pregartner

Mehr als 20 Jahre lang hat alles gepasst am Gleisdorfer Einbahnring, jetzt ist das nicht mehr der Fall: Laut gesetzlicher Novellen darf auf Bundes- und Landesstraßen mit zwei Fahrstreifen in eine Richtung (also am gesamten Einbahnring) kein ungesicherter Zebrastreifen mehr geführt werden. Er muss mit einer Ampel oder einer Mittelaufstandsfläche versehen sein.