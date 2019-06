Zwei Jahre lang gab es keinen Storchen-Nachwuchs in Weiz, heuer wurde man mit drei Jungstörchen belohnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drei Junge hat das Storchenpaar in Weiz © Herwig Heran

Seit zwei Jahren wartete man in Weiz umsonst auf Nachwuchs im Storchennest auf dem Dach des „Stadthotels zur goldenen Krone“ am Weizer Südtirolerplatz. Heuer hoffte man nicht umsonst. Am 18. April war der Storchenvater eingetroffen. Gleich brachte er das Nest für seine Storchenfrau auf Hochglanz, die sich dann zwei Tage danach ins gemachte Nest setzte.