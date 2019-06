Nach dem heftigen Unwetter über dem Großraum Weiz wurde am Freitag noch aufgeräumt. Die Pumparbeiten in der Weizer Stocksporthalle waren besonders aufwendig.

Die Weizer Stocksporthalle war besonders schwer betroffen © Stadtfeuerwehr Weiz

Die Nacht auf Freitag war anstrengend für die Einsatzkräfte im Bezirk: In nur einer Stunde sind laut Wetterdienst Zamg rund 90 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, es kam zu zahlreichen kleineren Murenabgängen und Verklausungen. Ganz besonders betroffen war das Gemeindegebiet von Naas, die Straßen Richtung Patscha und Gschaid etwa waren überhaupt nicht mehr befahrbar: „Ich bin jetzt 30 Jahre bei der Feuerwehr, aber so viele Hangrutschungen habe ich noch nicht erlebt“, sagt Christian Lechner, Kommandant der Weizer Stadtfeuerwehr, die ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden mit 34 Personen im Einsatz war.