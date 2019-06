Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitag gegen 9.20 Uhr auf der Teichalmstraße, als er auf dem Weg zur Teichalm einen Klein-Lkw überholen wollte: Die Lenkerin des Klein-Lkw wollte gleichzeitig in den Mittereggweg einbiegen und so kam es zur seitlichen Kollision. Der 50-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins LKH Weiz eingeliefert. Die 40-jährige Lenkerin des Klein-Lkw aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag blieb unverletzt.