Gegen 11 Uhr stellte eine 30-Jährige aus dem Bezirk Weiz ihren Pkw im Bereich eines Mehrparteienhauses in Wollsdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) ab, um kurz Angehörige im Wohnhaus aufzusuchen. Dabei dürfte die Frau vergessen haben die Handbremse des Fahrzeuges anzuziehen, woraufhin der Pkw am leicht abschüssigen Parkplatz ins Rollen geriet. Im Auto befand sich die etwa einjährige Tochter der Fahrerin.