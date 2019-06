In Pischelsdorf

© FF Reichendorf

Es war am Montag gegen 7.20 Uhr, als eine junge Lenkerin im Pischelsdorfer Ortsteil Reichendorf unterwegs war. Auf der L363 in der Nähe der Rodler Kreuzung kam es zu einer kritischen Situation, die Lenkerin musste einer Katze ausweichen, um sie nicht zu überfahren. Dabei verriss die Frau ihren Wagen, dieser überschlug sich in der Folge und blieb auf der Böschung liegen.