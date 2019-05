Beim Linksabbiegen auf der B65 in Ludersdorf-Wilfersdorf krachten drei Wagen in ein stehendes Auto. Drei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

© Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf-Wilfersdorf

Am Donnerstagabend kam es auf der B65 in Ludersdorf-Wilfersdorf zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Auf einen links abbiegenden Pkw fuhren zwei weitere Pkw sowie ein Kleintransporter auf. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Die Fahrzeuge wurden zum Teil auch stark in Mitleidenschaft gezogen.