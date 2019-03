Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wirtschaftsgebäude brannte vollständig nieder. © FF Miesenbach

Insgesamt vier Brände ereigneten sich zwischen 30. Dezember 2018 und 30. Jänner 2019 im Gemeindegebiet von Birkfeld: Am Nachmittag des 30. Dezember 2018 geriet ein Brennholzstoß in einem Holzlagerschuppen in Brand. Noch in der Nacht auf den 31. Dezember 2018 ereignete sich nur etwa 80 Meter entfernt ein Fahrzeugbrand. Ermittlungen ergaben, dass der Brand gelegt worden sein dürfte.