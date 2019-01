Brandstiftungen?Polizei ermittelte an Birkfelder Schule

Facebook

Das Gebäude wurde ein Raub der Flammen © FF Miesenbach

Unruhe herrscht seit dem Brand des Wirtschaftsgebäudes in Birkfeld, denn dies ist der dritte Vorfall in dieser Straße seit Ende des Jahres 2018: Am 30. Dezember war in der Berggasse ein Holzstoß bei einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Wenige Stunden später brannten gleich in der Nachbarschaft die Reifen eines Kleinlastkraftwagens – der Brand war gelegt worden.

