Zum vierten Mal seit dem 30. Dezember brannte es in Birkfeld. Alle vier Brandorte liegen innerhalb eines engen Umkreises in einer Straße.

Innerhalb des roten Bereiches brannte es seit 30. Dezember vier Mal © Screenshot/Google Maps

Und wieder ist es passiert: Am helllichten Tag hat es Mittwochnachmittag in der Birkfelder Berggasse gegen 13.30 Uhr in einem Keller, in dem Holz gelagert wird, zu brennen begonnen. Großer Sachschaden dürfte dabei zum Glück nicht entstanden sein. Die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld war mit drei Fahrzeugen und 23 Kameraden im Einsatz. Auch ein Brandermittler des Landeskriminalamts war vor Ort.

