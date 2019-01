Feiertag?Zum Karfreitag gehen die Meinungen auseinander

Die Bundesregierung möchte keinen zusätzlichen Feiertag. Wie steht man im Bezirk Weiz zu einem allgemeinen Feiertag am Karfreitag?

Oben: Willingshofer, Pollhammer, unten: Herk-Pickl, Stangl, Kreimer © Montage: Breitler, Patz, Pregartner, APA, Ballguide, Willingshofer

Noch ein zusätzlicher Feiertag pro Jahr? Dem kann Siegfried Willingshofer, Geschäftsführer der Willingshofer GmbH in Gasen, nur wenig abgewinnen. „Wir haben in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern genug Feiertage und Urlaubstage“, meint Willingshofer. Falls der Karfreitag ein zusätzlicher staatlicher Feiertag werde, „muss man sich überlegen, inwieweit unser Land dann überhaupt noch konkurrenzfähig bleiben kann“, so Willingshofer weiter.

