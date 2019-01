Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Ludersdorf

Am Donnerstag zu Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf zu einen Einsatz gerufen. Ein Zustellwagen war auf einer Gemeindestraße in Wilfersdorf aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und in den Zaun eines Einfamilienwohnhauses gerutscht. Verletzt wurde dabei niemand.