Auf einer Gemeindestraße Richtung Oberdorf (Gemeinde Mitterdorf an der Raab) rutschte ein Pkw von der Schneefahrbahn © FF Hohenkogl

Ordentlich geschneit hatte es in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Weiz und das zeigte sich auch bei den Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren. In Floing rutschte gegen 7 Uhr in der Früh ein Pkw auf der Floingerstraße von der Fahrbahn. Er wurde per Seilwinde auf die Straße zurückbefördert.