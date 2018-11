Ein großer und ein kleinerer Betrieb aus dem Bezirk Weiz wurden gestern in der Grazer Burg ausgezeichnet.

Johann Loidl (Mitte) übernahm für seinen Betrieb die Auszeichnung © Land Steiermark

14 feuerwehrfreundliche Betriebe wurden gestern in der Grazer Burg vom Landesfeuerwehrverband, dem Land Steiermark und der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Zwei kommen aus dem Bezirk Weiz: Die Willingshofer GesmbH aus Gasen und das Autohaus Johann Loidl in Gersdorf an der Feistritz.