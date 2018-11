Facebook

Puch bei Weiz punktete mit dem EU-Projekt „Culturecovery“ © Foto Frankl

Kultur erhalten und Raum für Neues schaffen, Geschichte lebendig und erlebbar machen – diese Devise zeichnet die 13 steirischen Gemeinden und Sieger aus, die gestern am Nachmittag in der Aula der Alten Universität in Graz als „Orte der gelebten Geschichte“ von den Landeshauptleuten Hermann Schützenhöfer und Michael Schickhofer ausgezeichnet wurden.