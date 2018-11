In den nächsten vier Wochen wird das Gebäude von innen nach außen abgetragen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Abriss hat begonnen © Stadtgemeinde

Ganz still und leise sind heute Nachmittag die Bagger in der Weizer Innenstadt aufgefahren, um mit den Abrissarbeiten am Eckgebäude beim Europacenter zu beginnen.