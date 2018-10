Christian Ofner"Botschafter des Backens" baut eigene Backschule

Der "Backprofi" Christian Ofner eröffnet im Frühling 2019 die erste steirische Backschule in Gleisdorf.

Christian Ofner vor der künftigen Backschule © KK

Seit neun Jahren hält Christian Ofners Mission, alle Steirer zum Brotbacken zu bringen, bereits an. Mittlerweile hat der Backprofi sie auf alle Österreicher ausgeweitet und rockt mit seinen Shows die Bühnen bis Vorarlberg. Seine Kursteilnehmer pilgern inzwischen aus allen Bundesländern in die Steiermark - jetzt plant er eine eigene Backschule in Gleisdorf.