Vater des Rezepts: Backprofi Christian Ofner © (c) oliver wolf

Wenn Christian Ofner Backkurse abhält, darf ein Gerät nicht fehlen: die Küchenwaage. Sie ist wichtiger als ein Mixer mit Knethaken oder ein professionelles Rührgerät. Zum Einstieg in die Welt des Backens mit Germ gibt’s Biodinkelweckerl mit Orangenaroma.

Zutaten für 12 Weckerl ■ 500 g Dinkelvollkornmehl (am besten in Bioqualität), 10 g Salz, 15 g Butter, 1/2 Würfel frische Germ oder 1 PackerlTrockengerm, 320 g Wasser, wenn vorhanden: 10 g Backmalz, Orangen- oder Zitronenabrieb (Zesten) von 1/2 unbehandelten Orange oder Zitrone, geröstete Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne zum Bestreuen ■ Backmalz – braucht man nicht unbedingt, es fördert aber die Hefegärung und macht die Weckerl knuspriger Backprofi Christian Ofner verwendet ausschließlich Zutaten in Bioqualität.

Zubereitung in neun Schritten:

1. Abwiegen. Alle Zutaten genau abwiegen. Kneten. Den Teig mit einem Rührgerät oder per Hand auf einer trockenen Arbeitsfläche 3 Min. langsam und 5 Min. intensiver kneten. Zum Schluss die Orangenzesten in den Teig drücken und noch einmal kurz durchkneten. Rasten. Den Teig in der Schüssel unter einem Geschirrtuch eine Viertelstunde rasten lassen.

3. Rasten. Den Teig in der Schüssel unter einem Geschirrtuch eine Viertelstunde rasten lassen.

Christian Ofner betreibt die erste steirische Backschule in Gleisdorf Foto © Ofner

5. Rasten. Den Teig in der Schüssel unter einem Geschirrtuch eine Viertelstunde rasten lassen.

6. Portionieren. Jetzt werden schon die Weckerl portioniert. Den Dinkelteig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche kippen und in 12 Stücke teilen. Wer es genau nimmt, wiegt 12 Stück je 80 g Teig ab.

7. Formen. Die Teigstücke werden nun „rund geschliffen“ und zu Weckerln geformt. Das gelingt ambesten so: Mit dem Handballen etwas Druck auf den Teig ausüben und dabei Kreise beschreiben. Mit der Zeit die Hand lockerer lassen, jedoch weiter Kreise beschreiben, bis das Teigstück rund ist und sich lose in der hohlen Hand bewegt. Die Weckerl auf ein Blech mit Backpapier setzen und mit Kürbiskernen bestreuen.

8. Rasten. Während der Ofen vorheizt (215 Grad Heißluft), rasten die Weckerl noch einmal rund 25 Min. (mit einem Geschirrtuch bedeckt).

9. Backen. Vor dem Backen werden die Weckerl mit Wasser besprüht. Ein Gefäß mit Wasser oder Eiswürfeln in den unteren Teil des Ofens stellen – die Weckerl brauchen Dampf. In etwa 15 bis 20 Min. (je nach Herd) goldbraun backen.