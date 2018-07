Kleine Zeitung +

Die Edlseer Hoamatkapelle eingeweiht und Wallfahrt gestartet

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Volksmusikgruppe "Die Edlseer" wurde am Mittwoch in Birkfeld die Edlseer-Hoamatkapelle eingeweiht. Danach starteten die vier Musiker ihre Jubiläumswallfahrt nach Mariazell, wo sie am Wochenende drei Konzerte geben.