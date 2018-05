Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit mehreren Scheibtruhen und Traktoren unterwegs © KK

Aufgeteilt in zwei Gruppen waren der Sinabelkirchener Bürgermeister Emanuel Pfeifer, Vizebürgermeister Josef Gerstmann, Gemeindekassier Gerald Neuhold (ÖAAB) und weitere Helfer mit Traktoren und Lieferwagen in ihrer Gemeinde unterwegs. Die drei Herren hatten auf eigene Kosten Sand gekauft und stellten diesen Familien in Sinabelkirchen zu. „Wir haben die Aktion in der Gemeindezeitung angekündigt und die Eltern haben sich angemeldet“, sagt Gerstmann.