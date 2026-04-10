In Sinabelkirchen im Bezirk Weiz hat die Landesverkehrsabteilung 20 Polizeibeamtinnen und -beamte speziell für die Kontrolle von Tiertransporten geschult. Ziel ist es, den Schutz von Tieren auf Österreichs Straßen weiter zu verbessern.

An zwei Tagen wurden theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen vermittelt. Im Fokus standen dabei die EU-Vorschriften zum Tiertransport sowie nationale Bestimmungen. Die Teilnehmenden lernten unter anderem, wie man Stress, Erschöpfung oder extreme Belastungen durch Hitze und Kälte bei Tieren erkennt. Auch die Frage, ob Tiere überhaupt transportfähig sind, spielte eine wichtige Rolle. Darüber hinaus wurden die Anforderungen an Transportfahrzeuge genau behandelt – etwa Belüftung, Tränksysteme und wie viele Tiere je nach Art transportiert werden dürfen.

In einem Transporter hatten Tiere nicht ausreichend Platz und stießen mit dem Rücken an das Dach © LPD Steiermark

Am zweiten Tag wurde das Gelernte in die Praxis umgesetzt. Am Verkehrskontrollplatz Ilz auf der Südautobahn (A2) führten die Beamtinnen und Beamten mit Amtstierärztin Birgit Plank Kontrollen durch.

Mehrere Verstöße festgestellt

Dabei stellten sie mehrere Verstöße fest. So wurde ein Transportfahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. In mehreren Fällen hielten sich die Lenker nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Auch kam es vor, dass Tiere nicht ohne unnötige Unterbrechung zum Schlachtbetrieb gebracht wurden, wie es vorgeschrieben ist.

20 Politistinnen und Polizisten wurden geschult © LPD Steiermark

Ein weiterer Mangel betraf den Zustand eines Fahrzeugs, aus dessen Laderaum Exkremente austraten. In einem Transport stießen Tiere mit ihren Rücken an das Dach. Sie könnten sie so verletzen. Bei einem anderen Fahrzeug war das Dach beschädigt, wodurch die Tiere nicht ausreichend vor Witterung geschützt waren.

Die Polizei betont, dass es künftig öfters solche Kontrollen geben solle. Damit sollen die transportierten Tiere besser geschützt.