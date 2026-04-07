Zu mehreren Einsätzen mussten Feuerwehren aus dem Bereich Judenburg am Osterwochenende ausrücken. Am Ostermontag wurden die Feuerwehren Pöls und Götzendorf etwa zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Aus unbekannter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B 114 auf Höhe Enzersdorf. Zwei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten Feuerwehrsanitäter und First Responder die Verletzten.

Außerdem wurde seitens der Feuerwehr ein Brandschutz aufgebaut, ausgelaufene Flüssigkeiten gebunden, die Fahrbahn gereinigt und das Abschleppunternehmen bei der Fahrzeugbergung unterstützt. Neben der Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz sowie Polizei, Straßenmeisterei und ein Abschleppdienst über zwei Stunden im Einsatz.

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Fahrzeug überschlug sich auf der L 518

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt wurde am Sonntag in den späten Nachtstunden zu einem Verkehrsunfall auf der L 518 alarmiert.

Dort verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug: „Er fuhr auf einer Betonleitwand auf, schlitterte auf dieser mehrere hundert Meter entlang, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand“, wie vonseiten der Feuerwehr berichtet wird.

Der Lenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Durch die Feuerwehr Zeltweg wurde der doppelte Brandschutz errichtet, ausgetretene Betriebsmittel wurden gebunden und das Bergeunternehmen bei seiner Arbeit unterstützt.

Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden, an Ort und Stelle war auch die Polizei.

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Brand

Nicht nur zu Unfällen mussten die Feuerwehrleute ausrücken, am Ostersamstag geriet in Zeltweg ein Lagerfeuer außer Kontrolle. Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt rückte in den frühen Morgenstunden zu dem Feuer aus.

Eine angrenzende Hecke brannte ebenfalls bereits, das Feuer drohte sich weiter auszubreiten.

Anrainer konnten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gerade noch eindämmen. Die Feuerwehr Zeltweg löschte das Feuer anschließend vollständig ab und führte Kontrollmaßnahmen mittels Wärmebildkamera durch

Eine Person wurde bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch Feuerwehrsanitäter wurde sie vom Roten Kreuz in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

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Tierrettung in Weißkirchen

Die Feuerwehr Weißkirchen wurde am Karfreitag zur Rettung einer Kuh alarmiert. Das Tier war in eine Grube beim Melkstand abgerutscht und konnte sich laut Feuerwehr nicht mehr selbstständig befreien. Mit einem Behelfsgerüst wurde der Vierbeiner aus der Grube gehoben und anschließend vom Tierarzt versorgt.

Die aufwendige Rettungsaktion verlief ruhig und kontrolliert, die Kuh konnte rasch und unverletzt befreit werden. Mittlerweile hat sie sich von den Strapazen wieder gut erholt.

Waldbrand in Predlitz

Im Bezirk Murau kam es am Ostersonntag zu einem Waldbrand. Mehr dazu lesen Sie hier.