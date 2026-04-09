Wie arbeitet moderne Medizin? Wie werden Transformatoren gebaut? Wie gestresst sind Hund und Pflanzen? Und wie funktioniert Einkaufen in der Zukunft? Solche und viele weitere Fragen werden am 24. April beantwortet. An diesem Tag findet die Lange Nacht der Forschung, Europas größtes Forschungs-Event, statt. Österreichweit beteiligen sich 270 Standorte.

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird der vom Innovationszentrum Weiz entwickelte Transportroboter © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Nach einer fulminanten Premiere mit rund 7000 Besucherinnen und Besucher ist die Stadt Weiz heuer zum zweiten Mal dabei. „Wir wollen die Bandbreite des Forschungsstandortes Weiz präsentieren und das so anschaulich wie möglich für Kindergartenkinder bis zu Pensionisten“, betont Petra Fleck von der Stadtgemeinde Weiz.

Einblick in die Lange Nacht der Forschung 2024:

Vor allem aber geht es ums Staunen, Entdecken und Mitmachen. An zehn Standorten gibt es bei 18 Ausstellern mit 64 Stationen von 17 bis 23 Uhr die Möglichkeit dazu.

Von Schulen bis Industrie-Riesen

Große Unternehmen wie Andritz Hydro, Magna, Mosdorfer GmbH und Weitzer Woodsolutions lassen ebenso hinter die Kulissen blicken, wie Forschungsstätten, Schulen und Kultureinrichtungen.

Bernadette Karner, Geschäftsführerin des Innovationszentrums Weiz und Mitarbeiterin Katharina Halper vor „ihrem“ Trolley © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Zudem wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Robotik zum Anfassen in der Stadtbücherei, physikalische und chemische Experimente im Jugendhaus und ein virtueller Rundflug mit Flugsimulator im Innovationszentrum.

Und auch eine Premiere steht an: Erstmals wird der vom Innovationszentrum neu entwickelte Transportroboter „Trolley“ präsentiert. „Mittels Sensor erkennt er Hindernisse, durch eine ‚Follow-Me-Funktion‘ folgt er einem auf Schritt und Tritt“, erklärt Bernadette Karner, Geschäftsführerin des Innovationszentrums Weiz. Das Ziel: Der Roboter soll künftig den zu Fuß gehenden Weizerinnen und Weizern das Einkaufen erleichtern.

Auch heuer gibt es wieder ein Gratis Shuttle-Service durch die Lange Nacht © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Zu Fuß gehen braucht man bei der Langen Nacht der Forschung allerdings nicht. Auch heuer wird es wieder gratis Shuttle-Busse geben. Im 15-Minuten-Takt fahren sie ausgehend vom Innovationszentrum alle Standorte ab. (siehe Infobox). Ganz besonders auf die Lange Nacht freut sich auch die Weizer Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer. „An dem Tag bin ich genau ein Jahr im Amt.“