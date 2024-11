„Meine Musik in drei Worten? Rustikal, bodenständig und erdig“, erzählt Julian Grabmayer kurz vor seinem Konzert am Freitagabend. Noch sind die Hallen des Kunsthauses leer, doch das wird nicht mehr lang so bleiben. Mehr als 400 Besucherinnen und Besucher haben sich angekündigt. „Es ist das erste eigene Konzert von mir im Kunsthaus“, sagt Grabmayer. Mit der Musik angefangen hat der 27-jährige Weizer, der mittlerweile mit Familie in Gleisdorf wohnt, und von der Musik leben kann, vor etlichen Jahren.