Man wollte die Jugend in die Gemeinde einbinden. Damit fing alles an. 2003 organisierte man den ersten Nikolomarkt in Mitterdorf an der Raab, 2005 gründete sich die Brauchtumsgruppe, da folgte auch der erste Perchtenlauf. Heute besteht der Verein aus mehr als 100 Mitgliedern, nicht nur Mitterdorfern, wie Gründungsobmann und Bürgermeister Thomas Derler weiß. Mitglieder stammen auch aus den Nachbargemeinden.