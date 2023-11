In Gössendorf wurde die Perchtensaison in der Steiermark bereits eingeläutet. Dieses Wochenende ist es auch in der Oststeiermark so weit. Pünktlich zum Faschingsbeginn schlüpfen die Brauchtumsgruppen in ihre Krampus- und Perchtengewänder. Und die zieht es am Samstag, 11. November, zu Veranstaltungen in Strallegg und nach Ottendorf. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.