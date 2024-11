Spatenstich und Eröffnung - beides an einem Tag, wurde in St. Margarethen an der Raab gefeiert. Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Verkehrsführung beim Knoten Zöbing an der B 68 Feldbacher Straße fertig. Vor dem Herzstück, der rund fünf Meter hohen Brücke, die sich 22 Meter über die B 68 spannt, durchtrennten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und der Baubezirksleitung Oststeiermark das weiß-grüne Band.