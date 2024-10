Schwerer Unfall Mittwochvormittag in Weiz: Eine Kundin einer Kfz-Werkstätte stürzte zwei Meter tief in eine Grube und wurde dabei schwer verletzt. Sie habe ihren Autoschlüssel gesucht, gab die 58-Jährige noch gegenüber der Polizei an. Sie war gegen 10.40 Uhr in einer KfZ-Werkstätte von den Büros in Richtung Werkstatthalle gegangen. Dort befand sich eine Grube, die sie aus Unachtsamkeit nicht bemerkt hatte.

Die 58-Jährige stürzte hinein und wurde schwer verletzt. Zwei Mitarbeiter hoben die Frau aus der Grube, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen.