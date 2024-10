Am Donnerstagabend kam es in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Motorroller (Marke Vespa) in den Kreisverkehr beim Unimarkt an der B65 ein. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem Pkw.

Der Zweiradlenker wurde durch den Zusammenprall von seinem Fahrzeug geschleudert. Das Kennzeichen des Pkws brach ab. Der unbekannte Pkw-Lenker blieb lediglich stehen, um die Nummertafel einzusammeln. Danach fuhr er in unbekannte Richtung davon.

Laut Zeugen handelte es sich vermutlich um eine graue Limousine oder einen Kombi. Das Kennzeichen wurde nicht erkannt. Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Weiz gebracht.

Die Polizei Gleisdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/6264.