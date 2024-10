Am 10. Oktober kam es in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger war mit einer Vespa in den Kreisverkehr beim Unimarkt eingefahren, als es zu einer Kollision mit einem Pkw kam. Der 39-Jährige wurde von seiner Vespa geschleudert und wurde verletzt.