80-jähriger Lenker und vier Pkw-Insassen bei Überschlag verletzt

Zwei Unfälle an fast derselben Stelle: Am Freitag kam ein 80-Jähriger mit seinem Pkw von der B 72 (Höllboden, Mitterdorf an der Raab) ab und überschlug sich. Nur einen Tag zuvor und wenige Meter entfernt kam ein Pkw auf dem Dach zum Liegen.